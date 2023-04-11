美國股市今天早盤呈現下挫，但盤中逆轉跌勢終場收高。美國公布新的通膨數據和財報季展開之前，投資人正在評估貨幣政策前景。

道瓊工業指數上漲101.23點或0.30%，收33586.52點。

標準普爾指數微漲4.09點或0.10%，收4109.11點。

那斯達克指數微跌3.60點或0.03%，收12084.36點。

費城半導體指數揚升55.21點或1.80%，收3126.97點。（譯者：陳彥鈞）1120411