韓央發布利率決策後，韓股KOSPI周二收漲1.42％以2,547.86點作收，攀抵去年6月10日來的收盤新高。韓元收跌0.2％，報1,322.2兌1美元。

韓央貨幣政策委員會周二一致決定，7天期附買回利率繼續凍結在3.5％符合預期。這係繼2月例會暫停升息後，連續兩次決策選擇按兵不動，也是自2021年8月啟動緊縮循環來首見。

通膨趨緩、經濟風險加劇且全球銀行風暴罩頂之下，BOK背靠背凍結利率，升高外界對韓央終結長期鷹派貨幣政策立場的預期。

不過BOK提醒，勿將央行的決策，解讀成是在釋放升息循環畫下句點或轉向降息的訊號。

韓央總裁李昌鏞（Rhee Chang-yong）在會後記者會上表示：「我想在確信通膨朝向中長期目標之前，最好不要談降息。」

他說：「多位貨幣政策委員會成員認為，市場預期今年內降息有點過頭。」他補充提到，關於通膨下降的預測仍有高度不確定性。

李昌鏞指出，他本人以外的6位決策委員中，有5人不排除再升息一次的可能性。至於李昌鏞本人，對BOK是否繼續升息不置可否。

新韓證券固定收益分析師Ahn Jae-kyun說：「韓央總裁別無選擇只能展現中立態度，但從表決明顯偏鴿來看，我想市場不會放棄對降息的期待。」

韓國3月通膨年率自2月的4.8％收斂為4.2％，為去年3月來最慢增速，去年7月曾攀上6.3％的24年高點。儘管韓國通膨有放緩跡象，仍高於2％目標。

韓國經濟也見走下坡，作為重要成長引擎的出口，受主要市場需求減弱所累，3月數據連續6個月萎縮。韓央日前才下修經濟與通膨預估，預期今年韓國GDP成長率1.6％，消費者物價指數（CPI）平均增幅3.5％。