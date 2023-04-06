「我關注的是食品，那裡的通膨壓力可能最為劇烈的。而且現在還在上升」，連恩在塞普勒斯大學講座上說：「我認為我們還沒有達到食品通膨的峰值，目前還沒有達到此一水準，但是預計今年會下降」。
由於能源成本大幅下降，歐元區3月的整體通膨明顯放緩，但是核心通膨繼續上升，讓人擔心物價快速的增長，有黏著固定的風險。
歐洲央行(ECB)首席經濟學家連恩(Philp Lane)在周三指出，歐洲的食品通膨仍在加速，讓人擔心，而且可能是當前物價上漲的關鍵驅動力。
「我關注的是食品，那裡的通膨壓力可能最為劇烈的。而且現在還在上升」，連恩在塞普勒斯大學講座上說：「我認為我們還沒有達到食品通膨的峰值，目前還沒有達到此一水準，但是預計今年會下降」。
由於能源成本大幅下降，歐元區3月的整體通膨明顯放緩，但是核心通膨繼續上升，讓人擔心物價快速的增長，有黏著固定的風險。
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