中國國家主席習近平6日在人民大會堂同來華進行國事訪問的法國總統馬克宏舉行會談。習近平表示，中法完全有能力、有責任超越分歧和束縛，踐行真正的多邊主義，維護世界和平、穩定、繁榮；今年年內舉行中法戰略、經濟財金、人文交流三大高級別對話機制新一次會議。

根據大陸央視新聞報導，習近平指出，當今世界正在經歷深刻的歷史之變，中法作為聯合國安理會常任理事國和具有獨立自主傳統的大國，作為世界多極化、國際關係民主化的堅定推動者，有能力、有責任超越分歧和束縛，堅持穩定、互惠、開拓、向上的中法全面戰略夥伴關係大方向，踐行真正的多邊主義，維護世界和平、穩定、繁榮。

習近平積極評價中法關係保持積極穩健發展勢頭，強調指出，穩定性是中法關係的突出特徵和寶貴財富，值得雙方精心呵護。雙方要用好兩國全方位、高水準溝通管道，保持兩國元首密切溝通，今年年內舉行中法戰略、經濟財金、人文交流三大高級別對話機制新一次會議。雙方要相互尊重對方主權和領土完整，尊重對方核心利益，妥善處理管控分歧。

習近平稱，要堅持互利互惠、共同發展。中國正在大力推進高品質發展和高水準開放，這將為法方提供更廣闊市場機遇。中方願與法方深化農食、航空航太、民用核能等領域合作，培育服務貿易、綠色發展、科技創新等新合作增長點，支持雙方共建碳中和中心、加強人才聯合培養。中方願與法方以明年中法建交60周年暨中法文化旅遊年、巴黎奧運會為契機，加強相關領域合作。

習近平強調，中方願繼續本著開放態度，與法方在聯合國、二十國集團、世界貿易組織等多邊機構保持密切溝通和協作，共同踐行真正的多邊主義，攜手應對氣候變化、能源問題等全球性挑戰。

習近平強調，作為全球兩大力量、兩大市場、兩大文明，中歐關係關乎雙方福祉，關乎全球穩定和繁榮。中國對歐政策將保持長期穩定，始終視歐洲為多極化世界中的獨立一極，堅持中歐關係不針對、不依附、也不受制於協力廠商。中方願與歐方以今年中國同歐盟建立全面戰略夥伴關係20周年為契機，全面重啟交流對話，探討構建穩定互信的供應鏈夥伴關係，實現互利共贏。

馬克宏表示，雖然法中兩國發展模式不同，但雙方相互尊重，坦誠交流，各領域合作實現了互利互惠，同時在合作應對當今世界面臨的全球性挑戰方面取得重要進展。法方尊重並奉行一個中國政策。我此次率龐大代表團訪華，就是希望同中方加強合作，促進人文交流。法方讚賞中方始終遵守聯合國憲章宗旨，為解決國際地區熱點問題發揮積極作用，期待與中方密切溝通協作，努力實現世界的持久和平與穩定。

馬克宏表示，法方堅持獨立自主外交，主張歐洲戰略自主，反對搞對立分裂，反對搞陣營對抗。法國不會選邊站隊，而是主張團結合作，大國關係保持穩定。法方願與中方保持坦誠深入溝通，增進互信，求同存異，開放合作。法方願積極推動歐中關係發展。