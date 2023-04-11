中共總書記習近平近日專程南下到廣州白雲山麓的松園與訪中的法國總統馬克宏會晤。據指習還前往湛江視察。網傳照片顯示，習近平現身恆興集團，這是湛江一家大型農產品民營企業，員工超過萬人。同時，習此次湛江行，相信也將檢閱南海艦隊。

習近平到湛江，除了廣東省委書記黃坤明，政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇以及中央政策研究室主任江金權也現身。

湛江位於中國大陸南端的雷州半島，與海南島隔海相望，是廣東的農業大市。馬興瑞擔任廣東省長期間，提出「支持汕頭、湛江加快建設省域副中心城市」，解決區域發展不協調的問題。所謂省域副中心，指的是一省之內，距離省會城市較遠，但綜合實力較周邊地區強，能帶動周邊地區發展的城市。

星島日報分析，習近平2020年10月視察汕頭，這次考察湛江，也是題中應有之義。兩個月前，黃坤明專程到湛江，在東海島考察了德國化工巨頭巴斯夫的一體化基地項目（總投資約100億歐元），寶鋼湛江鋼鐵有限公司，並在徐聞港了解港口建設，不排除就是為習「打前站」。

南海艦隊是鎮守中國南大門，維護南海主權的頭號主力，總部位於湛江。習近平此次湛江行，相信也將檢閱南海艦隊。