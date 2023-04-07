Jimmy Butler with the tough and-1 bucket!



He's up to 24 on TNT. pic.twitter.com/MukC8DQ57u — NBA (@NBA) April 7, 2023

面對輸球就要把東區第6位置拱手讓給籃網，熱火7日火力全開，靠著吉米巴特勒、希洛各拿24分，最後以129比101痛宰地主七六人，除了確定搶下東區東南組冠軍位置，目前43勝37敗戰績，距離東區第6籃網(44勝36敗)只有1場勝差，還有機會無須打附加賽直接晉級季後賽。

首節打完落後10分的地主七六人，竟遭熱火次節打出9比2開局，雙方差距轉眼擴大，熱火甚至一度領先到25分之多，打完上半場，熱火67比46領先七六人，希洛半場就摘16分，吉米巴特勒與阿德巴約各有10分，七六人以恩比德15分最高。

七六人雖在第三節一度從26分落後，轉眼追到只差13分，可是熱火三分攻勢再起，打完前3節，仍以96比78大幅領先，眼見大勢已去，七六人末節很快就宣告進入垃圾時間，熱火卻毫不客氣把領先幅度擴大到30分以上，比賽勝負提前敲定。

熱火除了吉米巴特勒與希洛的火力演出，傷癒復出的阿德巴約也有14分、8籃板，史特魯斯14分，卡利伯馬丁13分、7籃板及4助攻；七六人以恩比德21分最高，哈登14分、4助攻與4籃板，托必亞斯哈里斯與米爾頓各有11分。