有一些車載鏡頭錄下的影像讓特斯拉客戶非常尷尬，一名前員工表示有一段影片錄下了一名男子全裸接近一輛車。這些被私下散布的影像還包括車禍，以及涉及道路暴力行為的「路怒」（road-rage）事件。

當然還有一些比較普通的影像，例如拍到狗狗和有趣的路標，特斯拉員工在將它們發布到私人聊天群組前，會用一些好玩的標題或評論將之改成迷因梗圖。幾位前員工表示，雖然有些貼文只在兩名員工之間共享，但也有一些貼文可能讓「一堆」員工看到。

特斯拉在其官網上的「客戶隱私聲明」中宣稱攝像機錄下的影像都是匿名的，也不會顯示與車輛的關連。但7名前員工向路透社表示，他們工作時使用的電腦程式可以顯示錄影的位置，也就是說，特斯拉車主的住所可能曝光。

一名前員工爆料，我們可以看到車主的車庫內部和他們的私人財產，「如果特斯拉的客戶車庫裡有一些『特別』的東西，你知道，人們就是會貼出這類東西」。

兩名前員工表示，他們對於共享客戶的影像不覺得怎樣，並表示客戶已經同意，或者說人們很久以前就放棄了對隱私的任何合理期望。但也有3名前員工表示他們覺得很不妥，一名前員工表示：「老實說，這是侵犯隱私，我總是開玩笑地說，在看到他們如何對待這些人之後，我永遠不會買特斯拉。

波士頓東北大學（Northeastern University）網路安全與隱私研究所執行主任David Choffnes表示，特斯拉員工分享敏感影像「在道德上應受譴責」，「任何正常人都會對此感到震驚。散布敏感和個人內容可能違反了特斯拉自己的隱私政策，可能促使美國聯邦貿易委員會（FTC）介入。

FTC發言人表示，該監管機關不會對個別公司或其行為發表評論。

特斯拉尚未就這則報導發表評論，其執行長馬斯克亦未回應媒體置評請求。