期交所成立至今屆滿25年，秉持創新與永續發展經營理念，推動我國期貨市場不斷前進與國際化，不僅致力於打造高效率、公平、安全的交易環境，亦積極拓展業務範疇至國內店頭衍生性商品集中結算，並透過各項國際交流，吸引更多國際金融機構參與我國期貨市場。

期交所除深耕各項業務發展，亦重視員工身心健康及職涯發展，在勞、健保之外，提供每一位員工團保、伙食、交通津貼、獎金、退休金、旅遊補助、健康檢查、子女教育補助、托兒津貼、員工協助方案EAPs等多項福利措施，以及多元化社團活動與教育訓練，讓員工之工作、生活均得以平衡，期交所歡迎有使命感與熱忱的優秀人才，一同加入，共同擘畫美好的未來。

期交所本次新進人員招募委由中華民國證券暨期貨市場發展基金會辦理第一階段筆試作業，報名期間自112年3月28日(星期二)起至4月17日(星期一)止，請至證基會網站採「線上報名」。