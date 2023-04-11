全家表示，受惠於店數、鮮食、一般商品皆成長，以及三月底點數到期帶動會員消費活絡，整體表現穩健向上，推升3月合併營收為80.1億元，月增15.52%，年增8.8%。

就各業務來看，3月時序入春，天氣漸熱，季節指數型的商品銷售同步上揚，今年冰品採線上線下渠道分進合擊策略，導入超過30款國際進口話題新品，輔以聯促活動，成長超過1成，鮮食成長力道強勁，年增15%，今年3月推出的甜點新品牌minimore，由「鮮乳脆皮泡芙」、「法式檸檬塔」、「法式千層蛋糕」三大明星商品領軍，推出逾 10 款高人氣甜點，創造出翻倍成長的亮眼成績，本月與網紅金針菇和台酒聯名策略持續奏效，推出多款道地韓式風味鮮食與明星酒品入料鮮食，帶動輕食、麵食、烘培等品類成長顯著。

全家第1季合併營收為231.26億元，年成長10.2%。

截至112年3月31日止，全家便利商店總店舖數達4,157家。

展望4月，全家表示，氣候趨暖下，清涼飲品、霜淇淋冰品、輕食類鮮食將成為話題重點，且母親節預購將進入倒數，皆可望成為驅動營收的動能。