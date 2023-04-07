育富主要產品為應用於桌上型PC、平板NB、Wifi通訊及網通設備產品，廠區在大陸惠州，隨著工作天數恢復正常，育富3月合併營收為1.55億元，月增76.94%，年增69.27%，為110年11月以來新高；累計第1季合併營收為3.18億元，年成長11.93%。
育富111年合併營業收入為12.18億元，營業毛利為4849萬元，營業淨損為4889萬元，稅後盈餘為686萬元，每股盈餘為0.12元；公司董事會通過每股配息0.3元。
育富(6194)3月合併營收為1.55億元，月增76.94%，年增69.27%，為110年11月以來新高，由於營收表現亮眼，今天盤中股價一度亮燈漲停，創下2021年10月5日以來新高。
育富主要產品為應用於桌上型PC、平板NB、Wifi通訊及網通設備產品，廠區在大陸惠州，隨著工作天數恢復正常，育富3月合併營收為1.55億元，月增76.94%，年增69.27%，為110年11月以來新高；累計第1季合併營收為3.18億元，年成長11.93%。
育富111年合併營業收入為12.18億元，營業毛利為4849萬元，營業淨損為4889萬元，稅後盈餘為686萬元，每股盈餘為0.12元；公司董事會通過每股配息0.3元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。