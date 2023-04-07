育富主要產品為應用於桌上型PC、平板NB、Wifi通訊及網通設備產品，廠區在大陸惠州，隨著工作天數恢復正常，育富3月合併營收為1.55億元，月增76.94%，年增69.27%，為110年11月以來新高；累計第1季合併營收為3.18億元，年成長11.93%。

育富111年合併營業收入為12.18億元，營業毛利為4849萬元，營業淨損為4889萬元，稅後盈餘為686萬元，每股盈餘為0.12元；公司董事會通過每股配息0.3元。

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