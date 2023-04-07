旺宏Nor營收比重上升，雖然短期Nor仍在庫存調整期，但價格跌幅相對DRAM、NAND有限，預估整體需求將於下半年逐步復甦，且車用NOR成長後市可期，車用Nor毛利率優於ROM，長期發展樂觀。

全球記憶體龍頭三星正式加入減產行列，國際各大廠也持續減產，有利於記憶體市場加速落底，搭配記憶體庫存見頂，產品跌價壓力緩和，未來記憶體供需情況有望將逐步好轉。