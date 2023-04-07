旺宏Nor營收比重上升，雖然短期Nor仍在庫存調整期，但價格跌幅相對DRAM、NAND有限，預估整體需求將於下半年逐步復甦，且車用NOR成長後市可期，車用Nor毛利率優於ROM，長期發展樂觀。
全球記憶體龍頭三星正式加入減產行列，國際各大廠也持續減產，有利於記憶體市場加速落底，搭配記憶體庫存見頂，產品跌價壓力緩和，未來記憶體供需情況有望將逐步好轉。
旺宏(2337)周五公布內部自結合併營收，2023年3月份合併營收新台幣28.23億元，月增36.5%、年減33.7%，止步連6個月下滑，為今年來最高。累計2023年1月至3月合併營收為新台幣71.04億元，年減38.7%、季減21.74%。
旺宏Nor營收比重上升，雖然短期Nor仍在庫存調整期，但價格跌幅相對DRAM、NAND有限，預估整體需求將於下半年逐步復甦，且車用NOR成長後市可期，車用Nor毛利率優於ROM，長期發展樂觀。
全球記憶體龍頭三星正式加入減產行列，國際各大廠也持續減產，有利於記憶體市場加速落底，搭配記憶體庫存見頂，產品跌價壓力緩和，未來記憶體供需情況有望將逐步好轉。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。