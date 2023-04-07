日盛上選基金研究團隊表示，近期多家公司將陸續出來開法說，揭露第二季及下半年展望，預期盤面將焦聚在公司體質穩健、成長產業趨勢明確、以及具有高殖利率題材等族群；預估台股上半年基本面不佳，然下半年將漸入佳境，預期指數維持緩步攻堅趨勢。

此外，美國大型銀行將於下周公布業績，為財報季拉開序幕。根據美系券商分析師預估，第一季標普500指數成分股每股獲利將較去年同期下降7％，將是今年獲利低谷。

日盛上選基金研究團隊指出，4月進入美中超級財報月，台股緩步攻堅之際，選股上基本面仍為首要。台灣供應鏈仍在調整庫存，預期6月左右庫存恢復健康水位不變。目前觀察到電子下游庫存相對較輕，全球AI晶片市場規模未來幾年維持20％～30％的成長動能，持續關注後續發展；在再生能源供電比重大幅提升的同時，強化電網韌性是一重點，台電編列5,645億元進行優化，潛在商機明確，相關供應鏈可持續關注。