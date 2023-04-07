永光碳化矽（SiC）拋光液已開始供應矽晶圓廠與大陸企業，隨各大廠加快布局腳步，出貨增溫。

永光電子化學專注於光電產業及半導體關鍵製程材料開發，是唯一國產IC光阻劑供應商，也將光阻劑產品順利導入車載供應鏈，站穩電動車領域關鍵性地位；旗下全通科技為前三大獨立碳粉廠，生產相容性碳粉及碳粉卡匣，提供全球知名品牌雷射印表機、影印機及多功能事務機使用。

永光表示，3月除醫藥化學品業績回溫，年增73％外，其餘產品線均較去年同期趨緩；其中，電子化學品年減32％，其次為色料化學品、特用化學品年減26％、19％，碳粉年減5％。

影響所及，前三月營收以醫藥化學品業績年增53％，表現最佳；其餘產品因農曆年假、通膨、電子庫存調整等因素干擾，出貨動能趨緩，色料化學品、特用化學品業績年減23％、27％，電子化學品也年衰退17％，碳粉小幅縮減3％。

為強化長期利基，永光電子化學事業研發鎖定化合物半導體，其電動車關鍵黃光製程材料通過IATF 16949驗證，供貨IGBT廠，封測材料PSPI（低溫感光型聚醯亞胺）順利導入到車載供應鏈。