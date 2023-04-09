據美國媒體當地時間7日報導，負責為矽谷銀行（SVB）提供審計服務的畢馬威會計師事務所（KPMG LLP），以及華爾街知名投資銀行高盛（Goldman Sachs）、摩根士丹利（Morgan Stanley＆Co.）、美國銀行（Bank of America Corp）等矽谷銀行股票或債券承銷商，已因發表誤導性聲明致矽谷銀行關閉而被起訴。

該訴訟已於當地時間7日提交給位於舊金山的美國聯邦法院。除審計機構和承銷商外，矽谷銀行前首席執行官貝克（Greg Becker）及多名董事和高管也被起訴。

訴訟稱，被告低估且隱瞞了矽谷銀行面臨風險的嚴重性，導致其證券投資組合價值受損。其中，對於畢馬威的指控部分原因是其於2月24日簽署了矽谷銀行當時的母公司矽谷銀行金融集團的2022年年度審計報告。3月10日，矽谷銀行被監管機構接管。目前，美國司法部、美國證券交易委員會和美聯儲正在調查矽谷銀行被關閉的相關事宜。