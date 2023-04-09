昨(8)日凌晨2時許，常打著「囝仔昌」乾外甥的旗號27歲徐姓男子，疑因在網路上與28歲林姓男子對嗆，2人發生衝突，徐男左胸中彈，全身擦傷遭丟包在台南市立安南醫院門口經急救傷重不治，犯案後的林男事後感到懊悔表示「只想教訓一下」對方，而林男上月才喜獲麟兒，警方依殺人、槍砲等罪嫌移送法辦。

據《ETtoday新聞雲》報導，28歲的林姓犯嫌因與死者徐男2人在網路上互嗆而痛下殺手，並將人丟包在醫院，徐男經急救傷重不治，事後林嫌感到懊悔表示「只想教訓一下」對方，據悉，28歲的林嫌上月10才喜獲麟兒，而林男也曾在自己的臉書上寫著「小朋友，我們終於見面囉」，也感謝老婆辛苦生下兒子。

這起事件發生在8日凌晨2時許，1輛小客車昨天凌晨突駛入安南醫院門口，在門口停留數秒，突然右後車門打開並推出1名男子(徐姓男子)，自小客車隨即揚長而去。目擊民眾趕緊叫來醫護人員救人，醫護人員檢傷發現該徐男左胸口有1處槍傷，左、右上臂與腳都有擦傷，口內還有血塊，經急救仍回天乏術。

另外，由於徐男生前打著「囝仔昌」名號，昨案發後，外界一度誤認2人為舅甥，尤其「囝仔昌」才剛自撞身亡，徐男中槍不治，外界盛傳恐怕案情不單純，但警方清查死者5等親，未發現兩人有親戚關係，囝仔昌的父母更透過友人質疑「兒子過世已很痛苦，為何還有人冒充親戚？」

台南警方表示，有關4月8日徐姓男子遭丟包醫院案，經本分局報請臺灣臺南地方檢察署仁股吳檢察官梓榕成立專案小組指揮偵辦，已於本（8）日晚間陸續將3名嫌犯拘提到案，並起獲疑似犯案槍枝，因夜間不偵訊，相關案情釐清中。