昨(8)日凌晨2時許，1名著「囝仔昌」外甥的徐姓男子，左胸中彈，全身擦傷遭丟包在醫院，經急救傷重不治身亡，死者徐男的家屬今(9)日上午招魂時，一直無法擲出「允筊」，後來由摯友答應為其處理「事情」，才招魂成功；而這起案件疑似是雙方「新仇加舊恨」所導致，死者家屬也認為「幕後唆使人」未落網。

據《ETtoday新聞雲》報導，死者徐姓男子家屬在案發現場招魂時，過程並不順利，一直無法擲出「允筊」，經法師指引後，「陪同摯友答應為其處理『事情』」，整個招魂儀式才完成，死者家屬也哀戚說「他不甘願走」，指出死者走的很冤枉，認為「幕後唆使人」還未落網。

對此，死者的親友也表示，這事件起因為「新仇加舊恨」，由於「囡仔昌」劉子賢日前自撞身亡，而疑「幕後唆使人」這派人故意出言不斷激怒嗆死者「看是你要下去陪你舅舅，還是我下去陪你舅舅」，死者忍無可忍，因此帶著女友從桃園回台南要和對方「輸贏」，而死者疑似曾遭「幕後唆使人」打傷，因而結下樑子。

這起男子遭丟包醫院案，台南警方表示，經本分局報請臺灣臺南地方檢察署仁股吳檢察官梓榕成立專案小組指揮偵辦，已於8日晚間陸續將3名嫌犯拘提到案，並起獲疑似犯案槍枝，因夜間不偵訊，相關案情釐清中。