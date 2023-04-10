行政院「打詐國家隊」去年成立迄今，詐欺案件、財損創新高，蔡政府被質疑是「口號打詐」，日前更發生台中靜宜大學林姓女大生自行入境緬甸仰光詐欺園區，引發社會譁然。內政部長林右昌10日指出，跨部會研擬推動「打詐行動綱領1.5」，包括刊登投資、求職網路廣告將採實名制，以及提出修法草案，加重詐騙主謀、協同犯罪、銀行帳戶提供者的刑度，讓詐騙不再是輕罪。

內政委員會今日上午進行「近來不法偷渡集團橫行、新興黑道幫派崛起及詐騙案件猖獗之相關措施檢討與精進」專題報告，並邀內政部、移民署、警政署、海巡署、法務部、國家通訊傳播委員會（NCC）、金管會等部會官員備詢。

林右昌會前受訪時未針對林姓女大生個案進行說明，他指出，政府非常痛恨詐騙猖獗，行政院長陳建仁指示政務委員羅秉成居中協調，指示金管會、NCC、法務部、內政部等機關，研議推動「打詐行動綱領1.5」，特別針對投資、求職打詐，更有針對性、強度更強、範圍更廣，同時提高刑度、科技打詐。

林右昌說，打詐問題要解決，不只是在後端查察，最重要的是前端社群的源頭管理，因為當不肖分子常利用網路匿名特性，利用科技手法，讓很多查察動作不容易進行，所以源頭管理特別是包括投資、求職廣告，未來應該要朝實名制的方向來做規畫努力。

林右昌表示，另外在1.5綱領裡面，政府將會提出相關修法規劃，包括提高打詐刑度，不同於過去大家認為詐騙行為是輕罪，未來詐欺相關罪行都會全面提高，無論是主謀、或是協助犯罪，包括提供帳戶者可能都要納入。

林右昌在報告時也指出，2022年系統性掃黑成果是近年最佳，未來掃黑重點將首重掃黑專責隊，掌握關鍵對象金流和人脈關係，實施精準打擊，棒打出頭鳥，同步貫徹第三方警政，主動挖掘不法線索持續掃盪，直到除惡務盡。

林右昌說，持續強力防阻幫派活動是必要的，未來將責成警政署會同相關單位全力執行，並協同法務部修正《組織犯罪防制條例》，提升檢警有效壓制組織犯罪的力道。

另在詐欺犯罪方面，林右昌說，當今詐欺涉及犯罪網路化、國際化及金融數位化，是跨領域議題，世界各國詐騙趨勢都在升高，也形成國際、跨國性的新的樣態，我國面臨嚴峻挑戰，行政院去年核定新世代打擊詐欺策略行動綱領，由內政部、NCC、金管會及法務部等單位統籌，依照識詐、堵詐、阻詐、懲詐四面向研擬策略。

林右昌說，光是如此還不夠，政府因此研擬打詐行動綱領1.5，近期將向閣揆陳建仁報告，除了原有規劃之外，在識詐面，將實施百工百業宣導，進到學校向下扎根，堵詐面，將推動電商業者此用電信號碼隱蔽服務，未來在宅配單上將不會出現民眾電話，喝止詐騙行為。 在阻詐面，林右昌說，將規劃金流調閱小組，加速偵辦詐騙案件時效，最後在懲詐面，將持續聚焦強力打擊高發詐欺案類，向上溯源、追緝幕後金主和首腦。