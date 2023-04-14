屏檢起訴詐團19人，驚見幫派涉入，檢將追查。(警方提供)

屏東警方今年2月實施清源專案清查時，發現恆春一處民宿疑從事詐騙機房，專案小組見時機成熟，由專案小組成員進行攻堅，現場共查獲詐欺集團成員19名，初步清查有23名被害人，全案近日偵結起訴。

經調查發現，集團是以冒充中國通信管理局、中國公安及中國檢察官方式，向被害人誆稱因案需接受調查，若不配合交付財物恐有刑責等方式施用詐術，使大陸地區人民20 餘人受騙匯款；警詢後將19名犯嫌依違反刑法詐欺罪嫌移送屏東地檢署偵辦，其中包括22歲邱姓主嫌及許姓民宿業者皆裁定收押禁見。

檢警表示，詐騙集團從去年12月找到恆春民宿，以包棟方式經營詐騙機房，由民宿業者包辦三餐；當警方攻堅時，業者更配合全區斷電，其中儲存機密的電腦因此還原設定，專案小組只能透過手機及平板清查犯罪蛛絲馬跡。

承辦檢察官更於偵查期間，透過刑事警察局兩岸科，寄發「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」聯絡函，協請大陸公安局協助製作7 名被害人筆錄，並釐清集團犯罪模式、角色分工，得以迅將上開在押被告偵結起訴。

此外，檢方發現全案詐騙集團成員不乏具有幫派背景者，將持續追查在逃共犯及背後首腦，務將詐欺集團及幕後黑幫連根拔除。