鍾佳濱指出，網路社群熱議「金融平台淪為詐騙最愛」，其中網友票選認為「郵局、農會、玉山銀」這三家最不受詐騙集團喜歡，常被詐騙集團拒收，但是「中信、一銀、北富銀」等則受青睞較高且優先。鍾佳濱表示，就他經驗來看，郵局、農會臨櫃的都是行員較為熟悉的人神情有異，行員會主動防詐關懷，詐騙集團比較不愛。

鍾佳濱以警察查緝攤販為例，建議金管會要「槍打出頭鳥」。他指出，接獲不具名檢調爆料，詐騙集團最愛銀行排名榜中，中國信託排名第一，而且比後面四名加總起來還要高。他要求金管會公布名單。詐騙集團喜歡的銀行到底是市占率高還是風控機制差，請銀行局要了解一下。他也提案金管會針對前十大詐騙案人頭戶銀行要做專案金檢。

黃天牧表示，金管會「槍打出頭鳥」已對警示帳戶數多的銀行要求改進。但公布銀行名單上「有二難」，因為若限制太多，會讓銀行不敢讓弱勢族群開戶。

銀行局長莊琇媛指出，中信人頭帳戶戶數最多是因為ATM多、分行據點多、數位服務也很好，因為服務很好用，且轉帳各銀行有限制，但中信臨櫃申請時為提供更便利服務，臨轉帳限額可以提高相對其他銀行更多，成為詐騙人頭愛用戶。

該如何改善，莊琇媛指出，可能銀行審核時要再多問一些問題，警示帳戶相對多時可以去看這些特徵是什麼，這些人開戶後有的問題，可以去檢討，是不是有共同特徵。

由於民眾都會透過165反詐專線通報，所以警政署都有掌握人頭帳戶警示帳戶，銀行局上半年就已要求提改善計劃。詐騙年年有為何現在才爆出前十大？主要是警政單位反應太多了，打詐太辛苦，希望金融業一起打詐。