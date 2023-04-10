全台詐欺案件、財損仍呈爆炸式成長，去年財損逾新台幣69億，除「假投資」占至少34億，「假求職」詐欺案去年也有887件，較前年暴增61％，財損近4000萬，更嚴重的是，騙走人頭帳戶涉及洗錢，後患無窮，也連帶引爆「台版柬埔寨」的慘案。

由於假投資、假求職廣告氾濫，幾乎都是藉Google、Meta等網站散播，警方盼2大網路巨鱷正視問題，內政部長林右昌並將拜會Google台灣分公司，盼能加速審查下架的流程，減少詐欺被害。

為此，刑事局在清明連假，要求其全台35個外勤隊，每隊負責10件檢舉，向Google「壓力測試」，以精進下架流程。目前得知，總計400多件檢舉，成功下架僅30幾件，不到1成，且緩不濟急。刑事局將彙整相關報告，供林右昌拜會Google參考。

同樣土法煉鋼「卯起來」檢舉的，還有各縣市警局的刑警。北市刑大日前就訂出目標值，「鼓勵」刑警踴躍檢舉假求職社群廣告，甲區分局半年600則、乙區400則，刑大100則。據了解，因上月底警政署署務會報，各縣市警局檢舉違法廣告的數據攤出來，署長黃明昭特別指示，要盡力讓這些鋪天蓋地的假投資廣告下架，以免更多人接觸受騙。

避免更多人受害的利益良善，方向正確，但忙著手動檢舉的刑警哀號稱，「這種廣告，低成本，檢舉下架後又繼續投放，土法煉鋼不是正本清源的辦法！」也感嘆，為何打詐又是警察在孤軍奮戰。

科偵官警形容，下架網路廣告成效很難評估，不像查獲毒品能估算減少多少毒害，網路廣告低成本、高流通，設立1個網站每年只需600元，耗費人力去檢舉，不是辦法，跨部會和Google、Meta的協商，還是得從源頭管控。

刑事局長李西河則說，假投資廣告的問題，由金管會主政，數位部、通傳會與刑事局協助，「跨部會已經動起來，警察不會再孤軍奮戰。」