一名女網友日前上網控訴，因「品冠旅遊社」作業疏失，一家4口到了機場沒有護照無法出國，事件爆發後引發關注，業者道歉並表示除了全額退費外再賠償100%團費，總賠償金約30萬元。不過女網友無法接受，主張還得賠償衍生的車資、住宿費等共約57萬元，讓其他網友痛批「貪得無厭」，7日晚間當事人再次發文解釋，賠償金會全數捐出，目前雖未和解，但她也自掏腰包先行捐款，大嘆：「錢換不回5天假期」。

品冠旅遊7日下午坦承的確有疏失，原訂4月1日搭機，但護照卻在3月31日才寄出，目前已從郵局物流取回護照，並寄還給客戶致歉，承諾全額退給每人3萬7800元團費，再另外賠償100%團費，一家4口總賠償金額為30萬2400元，不過客戶並不接受。

品冠旅遊指出，客戶提出從北部到高雄衍生出的車資、住宿費也需賠償，若客戶有提出單劇，會酌情賠款；另外，客人依據旅遊合約第24條「出發後無法完成旅遊契約所定旅遊行程之責任」內容，出國後因業者疏失導致旅客延誤返台，要求每天加賠2萬元，共求償57萬。業者認為，客人並未出國，賠償金額並未達成共識。

女網友貼出和業務的對話，表示這趟旅程「說有多期待就有多失望」。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

7日晚間當事女網友再度發文，表示已經拿回護照，但目前雙方尚未和解，她進一步指出，品冠旅行社道歉函上的賠償金額為30萬，但她付出的團費是15萬元，扣除後相當於賠償15萬元，後續的協商將全部交由品保會處理。

原PO直說：「15萬很多嗎？其實看個人認知吧！一個人賠償37800，這筆金額是已包含精神求償，大家覺得合理就合理吧」，至於先前引用條例求償57萬元，她強調自己並不是專業人士，所以才用「護照流浪的部分」當引據，大嘆：「賠我再多的錢也換不回那5天的假期」。

此外，原PO表示，當初業者和她聯繫時，就有告知對方，多要的57萬只是引據「那是契約上最高上限，我就寫上去」，若收到賠償金會捐出去，至於其他網友痛批她貪得無厭、法律常識不足，原PO虛心接受也願意道歉，強調接下來的協商，都會交由公正單位處理。

文末，原PO貼出捐款明細說：「雖然沒拿到57萬捐出，但是我實現捐款承諾，狗狗住宿費用6000扣除1000元保姆姐姐費用，在當天我已全數請保姆姐姐作為幫忙浪浪的經費，另外也捐款15000元給伊甸基金會」，雖然事件還尚未落幕，但原PO已能用平靜的心看待，「未來慎選旅行社、慎選業務，這是給我自己的教訓」。

貼文曝光後，眾網友紛紛留言安慰，「花錢事小，但一家人出去玩的回憶和假期是無法彌補的」、「愛酸給他們酸，我挺妳」、「按照合約走，何來不合理？這件事情發生在任何人身上都不應該」、「別理臭酸民眾，只會手指打字嘴巴講幹話，遇到事情的又不是他們」。