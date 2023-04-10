桃園機捷A21站打造「Dancing A21」街舞空間。（呂筱蟬攝）

桃園捷運公司善用大眾交通系統公共空間，將機捷A21環北站打造「Dancing A21」街舞空間，提供學生團體及民眾練習舞蹈空間，現場設置L型落地鏡，總長度達16.7公尺，另有洗手間、置物櫃、飲水機、販賣機等設施，除提供喜愛跳舞者練習空間外，也讓過往旅客可看見舞者的表演，成為另種車站風景。

桃園市長張善政表示，街舞是非常能夠表現年輕人的創意與活力的活動，而桃園身為台灣最年輕的縣市之一，桃捷公司於A21環北站打造「Dancing A21」街舞空間，提供市民友善的舞蹈練習環境，讓年輕人有更多活動空間，能夠展現自己、舞出桃園的活力。

他說，跳舞時要看到自己的動作，才能知道哪裡需要改進，「Dancing A21」街舞空間設置L型落地鏡，總長度達16.7公尺，是非常優質的練舞環境，期待年輕朋友們多加運用這處空間，在此秀出自己的才華，除了讓路過的民眾觀賞之外，說不定還有機會被星探挖掘，躍上舞台跳出桃園的驕傲。

桃捷公司董事長沈志藏表示，桃園機場捷運線橫跨北北桃生活圈，目前機場捷運線共有2個街舞空間，分別為新北市轄內的A5泰山站「FUN舞空間」及A21環北站「Dancing A21」。「Dancing A21」位於A21環北站地下1樓大廳層進月台的閘門前方，環境整潔乾淨，空氣流通且空間視線明亮，每日上午7時到晚上9時免費開放，採先到者優先使用，無需事先申請。