台股10日呈現震盪收紅格局，早盤一度挑戰15,900點關卡後，賣壓便湧出收斂漲勢，終場台股以小漲作收，成交金額略為放大至1,790億。台幣近期續做橫盤震盪整理，目前在波動率持續處於低檔下，短線台股的拉回，仍可以選擇權方式樂觀操作。