外資現貨買超6.5億元，期貨淨多單增加至10,944口。自營商選擇權淨部位，目前仍無明顯多空方向。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為1萬5,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空仍無表態。
群益期貨指出，外資買期貨買現貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面略為樂觀。技術面上，台股目前續作壓縮三角收斂，短線待量能明顯放大回升後，台股將隨量能放大前波高點壓力位置。
台股10日呈現震盪收紅格局，早盤一度挑戰15,900點關卡後，賣壓便湧出收斂漲勢，終場台股以小漲作收，成交金額略為放大至1,790億。台幣近期續做橫盤震盪整理，目前在波動率持續處於低檔下，短線台股的拉回，仍可以選擇權方式樂觀操作。
外資現貨買超6.5億元，期貨淨多單增加至10,944口。自營商選擇權淨部位，目前仍無明顯多空方向。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為1萬5,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空仍無表態。
群益期貨指出，外資買期貨買現貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面略為樂觀。技術面上，台股目前續作壓縮三角收斂，短線待量能明顯放大回升後，台股將隨量能放大前波高點壓力位置。
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