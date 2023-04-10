京城商業銀行（股票代碼：2809）公告2023年3月自結稅前損益0.29億元，稅前每股盈餘（EPS） 0.03元，稅後EPS-0.05元。累計2023年1至3月稅前獲利 11.10億元，稅前EPS1.00元。

京城銀表示，3月利息及手續費淨收益合計數仍較前月成長，然基於穩健經營原則，於審酌整體國際政經情勢發展後，提前認列若干金融資產的預期損失，以符合一貫重視股東長期最大利益的經營方針。

京城銀指出，3月份美國經濟數據表現強勁，聯邦儲備委員會（Fed）再次宣示致力於恢復物價穩定的主要目標不變，雖然通膨仍處於高位，但是市場對於通膨壓力也普遍認為已趨緩和，預測今年只會再加息一次。

京城銀表示，清晰的升息路徑有助於金融市場的穩定發展，然而，市場仍需警惕非系統性風險，矽谷銀行和瑞士信貸銀行事件儘管未進一步發展成全球性的金融危機，但已帶來一定程度的動盪。京城銀將持續維持高資本比率及高資產品質，以應對可能出現的系統及非系統性風險，透過高度健全的資產結構和應變能力，接受市場的挑戰。目前，京城銀行的逾期放款比率為0.02％，逾期放款覆蓋率為8219.46％，全體放款覆蓋率為1.48％。

京城銀稱，秉持社區銀行的經營方針、體貼在地客戶，近期進行ATM改版，持續深化金融友善服務準則與公平待客原則，本次改版以京城標誌「鳳凰花」的橘紅色系為主軸，不僅換上現代感十足的新衣，新介面簡化操作流程、提升使用者友善性，更是方便全齡客戶使用。此外，響應政府普發6000元政策，京城銀也推出「存好錢、抽好籤」活動，建議客戶除可選擇適合的存款專案，將六千元留在戶頭生利息外，同時享受各項優惠。綁定官方LINE帳號，即可抽最高新台幣666元數位紅包；完成指定交易，再加碼送合成帆布行聯名帆布包＋統一超商100元虛擬商品卡。