●紐約投資機構CFRA Research指出，在本周重要經濟數據CPI以及PPI公布之前，市場上對聯準會5月將把利率再提升25個基本點的呼聲愈來愈高。不過，這也可能增加經濟衰退的可能性。

●個人財富管理業者Private Wealth認為，從之前一些經濟報來看，美國正緩步邁向經濟衰退，但不表示通膨問題將可立即性解決。因此，5月聯準會再升息1碼的機率可能會更高。再者，沒有什麼數據可以證明聯準會不會停止升息。

●投資顧問公司Wealthspire Advisors表示，當聯準會一次又一次地告訴市場自己未來的規劃以及將要做的事項時，聯準會就會去執行。因此，每當聯準會發表談話時，市場就會字字斟酌聯準會的意思。

●AXS Investments分析師Greg Bassuk認為，聯準會可能再次調高利率，特別是上周發布不算差的就業報告之後。不過，美國還是有潛在的經濟衰退，在聯準會5月公布決定時，美股表現似乎有更大壓力。

●調研單位MLIV Pulse統計，多數投資人認為，今年首季報季周將是個令人高興不起來的季節。因為，美國高科技的上季獲利恐怕很難看，有可能會出現2006年以來最大降幅。