而運價反彈的貨櫃股長榮（2603）、陽明（2609），股價則站在盤上，資訊軟體、軍工及儲能股等中小型股，股價持續開高，台股早盤多空激戰，指數在平盤下附近震盪。

受到經濟數據似乎確認聯準會（Fed）將再次升息、市場謠傳歐洲央行（ECB）有意加速縮表的衝擊，美國四大指數走低，但尾盤跌幅全收斂。

道瓊工業平均指數4月14日終場下跌0.42％（143.22點）、收33,886.47點；周K線上漲1.2％。那斯達克指數下跌0.35％（42.81點）、收12,123.47點；周K線上漲0.29％。

費城半導體指數下跌0.15％（4.49點）、收3,070.45點；周K線下跌0.04％。

元富投顧指出，從聯準會（Fed）的發言，推估貨幣政策雖忽鷹忽鴿，但長線利率趨勢向下，有利資金動能。台股在20日線和季線，成多空重要關卡，目前站上中，原則上輪動操作，留意強勢股拉回買點。

現階段選股，優先選擇下半年展望佳題材股，操作觀念留意強股拉回買點；或盤堅轉強多頭排列股，可擇優操作，包括三陽、台達電、安勤、創意和華孚最具指標。

另外，軍工和重電股部分，包括雷虎、寶一、漢翔、精剛等，盤中波動大，適合價差應對。

盤面上還有零星點火股，包括智邦、華新、祥碩、南光、森崴能源、飛宏等，線型上均屬多方排列，可留意來回操作點位。

近期全球股市隨美股起舞，國際股市出現震盪姿態，包括美股和歐股都一樣，未來台股箱型持續整理機會大。

台股最重要的護國神山，台積電近期季線附近拉回，讓指數壓力沉重，未來量能變化，將是本波觀察重點。隨美股超級財報開始，台股有機會多空變盤，更重要的是成交量要持續增加。