台積電法說下修全年營運展望，雖然多家外資維持評等，不過美國掛牌ADR只上漲一天，周五（21日）隨即豬羊變色慘殺逾4.3 %，創下今年來最大跌幅，影響所及，下周台股恐持續往季線修正，投資人操作宜保守因應。外媒報導，台積電最新財報反映半導體前景仍嚴峻，在獲利疲弱之際，投資美國廠後續談判壓力更大。

標普全球（S&P Global）21日公布最新數據，美國4月綜合PMI升至53.5，是11個月高點，而製造業指數PMI 從49.2上揚至50.4，再度擴張，服務業指數從52.6上升至53.7，觸及12個月高點，凸顯美國企業活動更是意外強勁，再度響起通膨升溫警報。

投資人密切關注聯準會（Fed）貨幣政策走向，聯邦公開市場委員會 （FOMC）會議將於5月3~ 4日召開，本周多位聯準會官員支持下月再升息1碼。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）19日指出，聯準會（Fed）在打壓通膨上仍有努力空間，暗示Fed有理由在5月初例會升息。目前市場預測下月升息1碼的機率超過8成。

儘管5月最後一次升息是市場共識，但野村證券唱反調，認為薪資成長將推升通膨壓力，6月持續升息的可能性大增。

周五（21日）美股四大指數僅費半下跌。道瓊指數上漲 22.34 點（或 0.07%），收 33808點；那斯達克指數上漲 12.9 點（或 0.11%），收 12072點；標普 500 指數上漲 3.73 點（或 0.09%），收 4133 點；費城半導體指數下跌 24.84 點（或 0.82%），收 3021點。

五大科技巨頭漲跌互見。蘋果下跌0.98%；Alphabet（Google母公司）上漲 0.11%；亞馬遜上漲 3.03%；Meta（原臉書）跌0.084%；微軟小跌 0.12%。

費半成分股多數走勢疲弱。超微（AMD）下跌 1.86%；輝達（NVIDIA）小漲 0.06%；英特爾下挫1.81%；應用材料跌 0.81%；高通跌 0.74%；德儀下跌。而台股ADR部分，台積電 ADR暴跌4.39%；聯電 ADR下跌 2.41%。

下周市場聚焦大型科技公司財報，包括微軟（4/25）、Alphabet（4/25） 、 Meta（4/26）、亞馬遜（4/27）將公布最新財報。