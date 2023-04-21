財信傳媒董事長謝金河以「十年：賽道上的贏家」為題在臉書發文回顧台灣經濟奮起的十年，這當中帶動台股跳躍的核心源自台積電，市值大幅成長434%，反觀台塑、鴻海、國泰人壽的霖園集團成長相對落後，這3大集團的市值到2018年就到頂了。

「過去在馬政府時期，台灣全體上市櫃公司每年淨利平均在1.3兆上下，2016年到1.88兆，17及18年都是2.19兆，2019年1.99兆，2020年2.46兆，21年4.298兆，去年3.98兆，這是台灣企業獲利大躍升的軌跡。」謝金河表示，台股過去十年，遇到萬點是難以踰越的大關，這次跑到18619點，這是有基本面當後盾的彈升。

謝金河提到，帶動台股跳躍的核心源自台積電，這十年台積電市值成長434%，昨天台積電召開法說會，第一季淨利2069.9億，每股盈餘7.98元，台積電也預告第二季仍有低潮，不過台積電Adr仍上漲2.06美元，神山角色屹立不搖，其他包括半導體產業中的聯發科，聯電也跟著豐收。

謝金河進一步表示，這十年中，大的企業集團像是台塑、鴻海，國泰人壽的霖園集團成長相對落後，這些集團的市值到2018年就到頂了，台塑比2018年少約6000億，鴻海少500億左右，如果這五年投資人買這些公司的股票，賺錢的機會很有限。

謝金河認為，對照霖園集團，富邦集團顯得比較進取；其他傳統產業中，則包括華新、永豐餘集團、和泰汽車，及大成鋼都很出色，謝榮坤領軍的大成鋼市值增加10倍之多，長榮、萬海等也賺到貨櫃航運的機會財。