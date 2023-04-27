電子龍頭股今帶頭反攻，半導體族群扮演重要功臣，台積電(2330)開低走高，終場收漲0.41%、報在493.5元；聯電(2303)開高震盪，收漲0.93%、報在48.85元；聯發科(2454)今掀起強勢反彈，收漲2%、報在662元，成功收復5日線。鴻海(2317)今走勢震盪，終場收在平盤位置；股王大立光(3008)收跌1.5%，股王信驊(5274)跌幅逾2%。

非電子族群今化工股強勢演出，特用化學族群短期接棒成為資金避風港，中華化(1727)今早再漲停領軍，日勝化(1735)、展宇(1776)亦攻頂呼應，三晃(1721)、永光(1711)等同步帶量衝高。疫情後全球邊境解封，航運股航運雙雄高飛，長榮航(2618)點出客運無淡季，歐美航線平均載客率達9成，長榮航今開高走高、大漲逾3%，華航(2610)收漲逾1.6%。

分析師表示，FED官員言論暗示升息近尾聲，美國經濟仍有韌性。產業面部分，台積電法說全年營收下修至低個位數衰退，但是維持資本支出不變，且微軟、Google及Meta在AI發展趨勢下維持資本支出規劃，顯示高速運算商機。台股技術面弱勢，跌破季線，但KD低檔鈍化，短線有超跌跡象，加上微軟及谷哥財報優於預期，電子股有望止穩反彈。操作上以短線區間操作為主，在盤勢尚未明朗之前，需較為保守應對，電子族群可持續關注伺服器、散熱、軟體族群。傳產則可持續留意能源、軍工、航太等族群。