泰國籍移工沙姓男子跟友人小酌兩杯，酒後想買春未果，竟尾隨夜歸女學生回家，不但強吻還襲胸摸下體，所幸女學生父親及時衝下樓阻止憾事發生。高雄地院今年初判沙男4年10月，民事部分，法官審酌女學生遭侵犯後身心受創，迄今仍休學中，判賠30萬元，可上訴。

去年2月11日晚間，29歲沙男到小港區的外勞宿舍找同鄉喝酒聊天，酒後性慾高漲，先去超商買保險套，再打電話尋歡，但對方開價過高，沙男因身上現金不足扼腕。

沙男回到外勞宿舍外，看見鄰宅大門未鎖，竟偷偷潛入，溜進屋主女兒住處，但因誤開屋主的房門，遭屋主怒斥後逃出現場。

沒想到，沙男仍不死心，埋伏在鄰宅外，見屋主女兒返家時尾隨入內，他趁女學生來不及關上門，直接出手卡住門、控制女學生手腳，還直接強吻，甚至伸手襲胸、摸下體。女學生驚慌呼救，父親衝下樓查看時撞見沙男惡行，氣得上前追打，沙男趁隙奪門而出逃離。

「那時候我已經快無法呼吸，如果爸爸沒有下來，我不知道還會發生什麼事情！」女學生驚恐表示，沙男強行用手指伸入她的裙子內，企圖指侵她下體。事情發生後到現在都還是很害怕，晚上回家會擔心沙男是不是還是住在那裡。

沙男到案後坦承犯行，沙男辯護律師強調，沙男素行良好，在泰國無前科紀錄，為了舒緩工作壓力、休假日與朋友飲酒，一時貪杯不勝酒力導致失去自制能力，並非預謀犯罪，惡性尚低。

高雄地院法官認為，女學生驗傷報告無法確認下體是新傷還是舊傷，僅依侵入住宅強制性交未遂罪將沙男判刑4年10月，並於執行完畢或赦免後驅逐出境。

民事部分，女學生向沙男索賠50萬元，法官審酌女學生遭侵犯後身心受創，至今仍在休學中，判沙男賠償30萬元，全案仍可上訴。