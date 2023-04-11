此次雙方簽署10年長約，主要標的為LEAP系列發動機核心組合件，這些組合件使用於Airbus公司A320Neo及Boeing公司B737 MAX等，也顯示漢翔的生產技術能量及管理系統深獲客戶肯定與信任，此長約金額將逾新台幣350億元，同時在契約執行期間，可依照物價上升及談判，向上調升價格，可望為漢翔挹注穩定且可觀的營收。

漢翔指出，過去2年雖然疫情影響，但公司並無裁員、減薪、無薪假的情況，因此在各國逐步解封後，面對航太市場復甦，漢翔可立即以既有人力、機具及設備上線生產，以最快的速度滿足客戶的需求及訂單。根據國際航空運輸協會(IATA)調查指出，2022年全球航空客運量與2019年疫情前相比，已復甦約68.5％，波音與空中巴士也預估疫情後的2022～2041年新飛機需求數量，波音預測約41,170架，而空中巴士則預估約39,490架。

漢翔表示，未來將全方位深化在設計、研發、製造、原物料供應鏈等各領域與客戶的合作，以建立更為長遠穩定合作伙伴關係，並藉由與國際大廠合作的機會，推動國內供應鏈體系合作。