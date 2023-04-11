若排除子公司Senco-Masslink部分，3月份營收表現與去年同期增長18％，經常性營收比重佔71％，第1季營收表現也有7％的年增長，經常性收入佔比達74％。
上奇表示，集團近幾年的轉型成長為企業架構專業運營商模、將持續提增經常性收入(ARR)的穩健成長，今年更會積極開拓亞洲雲端服務市場，使整體營運及獲利表現具可預期性及持續性。
上奇(6123)3月合併營收4.91億元，月增24％、年增31％；第1季累計合併營收12.38億元，年增6％。上奇表示，3月營收表現強勁，各事業群均有不錯的表現，以雲端服務事業雙位數成長，貢獻整體營收37％，而企業用戶事業在上游供貨順暢的帶動下也有明顯增長，佔整體營收55％，數位印刷事業表現持平，佔整體營收8％。
若排除子公司Senco-Masslink部分，3月份營收表現與去年同期增長18％，經常性營收比重佔71％，第1季營收表現也有7％的年增長，經常性收入佔比達74％。
上奇表示，集團近幾年的轉型成長為企業架構專業運營商模、將持續提增經常性收入(ARR)的穩健成長，今年更會積極開拓亞洲雲端服務市場，使整體營運及獲利表現具可預期性及持續性。
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