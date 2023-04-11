上奇(6123)3月合併營收4.91億元，月增24％、年增31％；第1季累計合併營收12.38億元，年增6％。上奇表示，3月營收表現強勁，各事業群均有不錯的表現，以雲端服務事業雙位數成長，貢獻整體營收37％，而企業用戶事業在上游供貨順暢的帶動下也有明顯增長，佔整體營收55％，數位印刷事業表現持平，佔整體營收8％。