若排除子公司Senco-Masslink部分，3月份營收表現與去年同期增長18％，經常性營收比重佔71％，第1季營收表現也有7％的年增長，經常性收入佔比達74％。

上奇表示，集團近幾年的轉型成長為企業架構專業運營商模、將持續提增經常性收入(ARR)的穩健成長，今年更會積極開拓亞洲雲端服務市場，使整體營運及獲利表現具可預期性及持續性。

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