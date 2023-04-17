勞動部17日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計1,918家，實施人數1萬3,588人，與前一周相比增加151家，人數增加868人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

據統計，目前實施人數最多的行業別為製造業，有302家、6,061人，其次為支援服務業（旅行社）有971家、4,653人，批發及零售業243家、1,094人排名第三，住宿及餐飲業115家、611人位居第四，第五則是專業、科學及技術服務業53家、416人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，這次新增主要還是集中在製造業，增加27家、357人，但多是小規模的事業單位通報實施，這一期通報實施的製造業中，人數最多的唯一家金屬製品製造業者，通報實施80人左右，實施3個月，每月休息3至10天。她說，這家業者去年在10至12月曾實施過，但這個月又因為外銷訂單減少而再度通報實施。

王金蓉表示，前一周統計因為月底季底效應，導致實施無薪假人數大減，再加上4月遇上連假，不排除有些事業單位計畫先恢復正常上班、再行評估接單狀況，因此預期未來兩周無薪假有可能會微幅增加。