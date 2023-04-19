龔明鑫19日出席「台灣如何邁向淨零轉型論壇—Team Taiwan 怎麼走？」致詞時表示，要怎麼走，就是大家一起往前走，不去遺落任何人。

龔明鑫說，去年到現在其實已經有一些進展，包含12項關鍵戰略推出來後，已經全文上網並翻成英文。但所有的規劃跟計畫都不是最終方案，因為這是一個長期滾動的議題，有更好的想法跟方法都可以提出，會滾動修正，目標就是2050年達到淨零目標。

龔明鑫說，之前也公布了階段性目標，2050年最終目標是達到淨零，針對2030年時減量目標到底要多少，之前還沒公布淨零目標時，原來是說減量50％，後來做了一些調整，希望24±1％，平均希望減到25％。他也坦言，大家對這目標有不同看法，有些人說相對其他國家會不會太保守。

龔明鑫說，國發會跟各部會用現有能量、科技務實務實去探討，到底2030年前能做到多少減量，並期待把先前的布局投入在2030年後加以運用。惟他也說，即便台灣達到25％，跟其他國家如日本來比，還是沒有那麼的高挑戰性，但如果跟製造業為主國家相比、也不算是落後，但台灣還是要積極努力。

龔明鑫說，目標訂了就是要往前走，持續滾動檢討，如果一旦發現新的方法、作法，就讓這個目標提前，絕對不會往後，一定往更積極方向進行。這一年中，路徑在法治、科研等兩個基礎上，啟動四項轉型，包含能源、產業轉型、生活轉型、社會轉型（公正轉型最主要部分）。

在法治基礎上，龔明鑫說，氣候變遷因應法今年一月三讀通過、二月總統公布，淨零目標已經入法，行政單位依法行政要達到這個目標；絕大部分子法除了一、兩項外，希望今年都可以完成公佈跟實施。

龔明鑫說，除了氣候變遷因應法之外，還有其他配套法令在進行，例如，院會去年12月8日通過再生能源發展料修正草案，已經送到立法院審議，該法案讓再生能源佈局上可以更積極。

另外，龔明鑫說，過去離岸風電只能在12海浬來布設，法律通過後隨著技術進步可再往外延伸，讓裝置容量可以更大；小水力發電、生質能源發電也都可以在再生能源發展條例列入後，作為施政、補助的項目。

龔明鑫說，能源轉型中，太陽能、離岸風電部分，前兩年因為疫情，很多專家或科技人才不易到台灣，進度有一點點落後，現在因為疫情趨緩也解封，希望2023年到2025年能將進度趕上，原來預估太陽光電到20GW，離岸風電到5.6GW，期待看能不能大家努力下，再把裝置容量再增加一點。當然過程中還是有一些挑戰性，例如太陽能鋪設方面、如何跟環境共榮，這可能要透過很多方去做協作；離岸風電也是一樣，跟航道、漁民做一些協調，都要持續進行。

關於產業轉型，龔明鑫則說啟動很多節能方案，把耗能機具去做轉換，像是發電機、馬達、轉換到最有效率設備，盡可能去碳化，電動化，能源效率經過幾年努力也有一些成果。