特斯拉上季毛利率創下兩年來新低並且落後市場預期，同時也沒有披露另一個關鍵的利潤指標。為了刺激需求，並迎戰來自比亞迪等同業日益激烈的競爭，特斯拉在美國和中國等市場都祭出大幅降價的促銷策略。

在發布財報前夕，該電動車大廠於美國當地時間周二晚間宣布今年以來第六度調降在美國的售價。

馬斯克此前曾表示，特斯拉可能犧牲其領先同業的利潤，以在經濟衰退期間推動銷量增長，並應對在中國面臨日益激烈的競爭。

●第一季財報

營收年增24%，為233.3億美元，優於市場預期的232億美元。

淨利年減近25%，為25.1億美元，主要因為原材料、物流和保固成本上漲，以及4680電池產量增加。

經調整後每股盈餘年減21%，為85美分，符合市場預期。

毛利率19.3%，較去年同期的29.1%顯著縮水、低於市場預期的22.4%，並創下2020年第四季以來新低。

營業利益率為11.4%，低於去年同期的19.2%。

自由現金流年減80%，為4.41億美元。

現金流失1.54億美元，若非「投資到期收益」挹注約16億美元，現金失血的情況會更嚴重。

特斯拉在第一季公布庫存達143.8億美元，遠超出去年同期的66.9億美元，創下歷史新高。

●高層說法

馬斯克在財報發布後的電話會議上表示，比較好的方式是降低利潤來轉移大量汽車，未來當我們的自動駕駛技術達到完善時再來收成利潤。儘管經濟情勢仍不明朗，但特斯立收到的訂單已經超過產量。

馬斯克此前曾表示，他會希望今年的交車量達到200萬輛，但他在周三並未重申這一點，反而採取公司重申的官方交車目標180萬輛。

特斯拉沒有公布備受投資人關注的另一項利潤指標—電動車毛利率。馬斯克表示，經濟疲軟是沒有公布該數據的原因。

特斯拉在聲明中表示，在大型汽車製造商中，特斯拉的營業利益率仍將最高。

特斯拉表示第一季平均售價較去年同期下滑，但沒有進一步說明。財務長Zachary Kirkhorn在今年初表示特斯拉不會失守20%的汽車毛利率和各車款平均售價（ASP）47,000美元。

特斯拉表示，今年第一季價格較高的Model S和Model X交車量較前一季下滑。

馬斯克表示他預期將在今年第三季舉行Cybertruck的交車典禮。今年1月他曾透露特斯拉應該會在今年夏天開始生產Cybertruck，但可能要到明年才能實現量產。

●分析師看法

Investing.com資深分析師Jesse Cohen表示，特斯拉在中國令人擔憂的銷售數據顯示在面對本土電動車公司日益激烈的競爭之際，對特斯拉電動車的需求正以超乎預期的速度放緩。

分析師表示，因為受到價格戰的壓力，尤其是在中國，特斯拉可能需要進一步降價。

Third Bridge分析師Orwa Mohamad表示，我們的專家認為特斯拉過度依賴Model 3和Model Y來實現增長，投資人迫切想看到特斯拉盡快推出新產品，尤其是他們需要一款全尺寸休旅車取代Model X，並需要一款車型更小、價格更便宜的Model 3來提升銷量。