大客戶包括特斯拉以及通用汽車等的LGES表示，或許可以帶來新訂單的美國新法案實施之後，過去一段時間從事汽車製造業的客戶，也紛紛要求大增電池供應量。

LGES在今年前3個月期間，所產生的營業利益為6330億韓元，約4.73億美元，比去年同期2590億韓元至少要多出2.4倍。同時，也跟路透社查訪的平均預估值相符。

全球5大電動車電池製造商當中，韓國就占了3家，分別是LGES、三星SDI以及SK On。同時，也掌控全球至少25%的電動車電池市場。LGES指出，上季營收翻倍成長至8.7兆韓元，本季儘管金屬材料售價有雜音，但應可達到相同水平。

產業分析師認為，LGES獲利驚人得歸功於電動車在美國熱銷。根據美國去年8月通過的通膨降低法（IRA），若新出廠的電動車符合法規，購買民眾最多可以拿到高達7500美元補助金。

IRA內文明述，電動車中若是裝有在北美生產或組裝的電池組，可有3750的購車減免金額。至於電池總單價中，若有40%主要礦物材料，是購於美國或美國自貿夥伴的話，也有資格拿到3750美元購車優惠金。

韓國證券業者指出，符合美國IRA法案可申請補助金的電動車當中，有8成左右都使用韓國3大電池製造商的電池。對於特斯拉大幅調降車價，可望激勵電動車買氣，進而增加LGES電池出貨量。