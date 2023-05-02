韓國生產鐵氧體磁鐵芯以及鐵氧體吸收等，部分具磁性材料的三和電子（Samwha Electronics）2日股價亮燈漲停，狂飆30%，且連續7個交易日的漲幅逼近270%。

同時，向亞洲地區鐵氧體磁鐵芯製造業者供貨的韓國氧化鐵（iron oxide）製造商EG，也直奔漲停價。其餘相關類股CQV以及Union Materials也都跟著大漲。

在特斯拉3月初意外宣布上述消息後，愈來愈多聲音認為，鐵氧體材料是最有可能取代特斯拉電動車的稀土元素。DS資產管理認為，受惠於預期特斯拉正在審視是否使用鐵氧體，而不是中國大陸的稀土，故相關類股都在大漲。不過，短期要取代是不太可能的，同時，這些韓企也不一定會成為特斯拉的供應商。

調研單位Adamas Intelligence在3月時指出，經驗證後的概念，鐵氧體可能會取代特斯拉的稀土元素。據悉，中國禁止輸出某些稀土磁鐵技術，也讓價格因此走揚。

三和電子是今年迄今韓股中漲幅第2大的股票，根據韓國證交所數據，本土資金在4月21日至28日期間，淨買超120萬美元。三和集團其它公司，像是Samwha Electric以及Samwha Capacitor也都分別大漲30%以及11%。