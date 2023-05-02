專家學者認為，韓國經濟復甦力道受到全球需求疲弱影響，導致新訂單銳減。在過去10個月，韓國製造業PMI最差只有47多一點，最好也不過是49而已。
不過，韓企取料成本明顯下降，是自2020年11月以來最低，其中，油價漲、韓元貶，半導體售價也跌。同時，工廠交貨時間更是大大縮短，是2019年10月以來首見，表示供應鏈斷鏈問題正在解決。
在韓國製造業信心方面，雖然對來年還是積極看待，但憂心在谷底的景氣不知何時能翻身，加上復甦時刻遙遙無期，廠商對未來產出的樂觀氣氛，也降至4個月新低。
韓國4月的PMI（採購經理人指數）為48.1，雖比3月47.6要好一點，但是繼去年7月以來，連續10個月都在景氣榮枯點50以下。同時，製造業低迷不振的持續時間，也是6年以來最長的。
專家學者認為，韓國經濟復甦力道受到全球需求疲弱影響，導致新訂單銳減。在過去10個月，韓國製造業PMI最差只有47多一點，最好也不過是49而已。
不過，韓企取料成本明顯下降，是自2020年11月以來最低，其中，油價漲、韓元貶，半導體售價也跌。同時，工廠交貨時間更是大大縮短，是2019年10月以來首見，表示供應鏈斷鏈問題正在解決。
在韓國製造業信心方面，雖然對來年還是積極看待，但憂心在谷底的景氣不知何時能翻身，加上復甦時刻遙遙無期，廠商對未來產出的樂觀氣氛，也降至4個月新低。
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