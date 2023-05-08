上周五，道瓊指數上漲1.65%，創下1月6日以來最大的單日漲幅。標普500指數漲1.85%，那斯達克指數大漲2.25%，費城半導體指數亦勁揚2.25%。

目前美股主要指數期貨幾近持平。在東京，日經225指數盤初小跌0.3%。

美國4月非農就業新增25.3萬人，遠超出市場預期的的18萬人，且失業率降至3.4%，創下逾50年來新低，在經濟降溫與銀行業陷入動盪之際展現出美國就業市場仍然強韌，經濟實現軟著陸的可能性升高。

除了蘋果股價創下約9個月新高和就業數據告捷之外，地區銀行股票擺脫第一共和銀行（First Republic Bank）倒閉帶來的壓力並強勁反彈，亦給美股帶來提振。分析師以「超賣」為由，調升部分銀行的投資評級。PacWest Bancorp應聲飆漲81.7%，Western Alliance Bancorp漲49.2%，KBW地區銀行股指數大漲4.7%。

周一亞洲地區將發布的經濟數據不多，比較重要的包括4月份的日本採購經理人指數（PMI)終值和台灣4月貿易數據。

而在美國方面，周一和周二（當地時間）將發布有關信貸環境和貸款需求的報告，這些報告料將比平時更受到市場關注，投資人將試圖從中了解聯準會接連升息累積而來的效果，以及最近地區銀行系統的壓力。

中國周日發布4月外匯存底增加210億美元，達到3.205兆美元，超出市場預期，並創下去年2月來新高。

中國將在本周陸續發布一些經濟指標，包括周二公布4月貿易數據、放款和貨幣供應數據，以及周四發布的消費者物價指數（CPI），可能影響亞洲市場氣氛。

這些最新的報告將使投資人更清楚了解這個亞洲最大經濟體在放棄清零防疫政策後的經濟表現。其負債累累的房地產業仍然承受巨大的壓力，而由於訂單下滑且內需乏力，其4月的製造業PMI意外陷入萎縮。種種跡象顯示中國的經濟動能正明顯放緩。

中國電商巨頭京東和中國最大晶圓代工廠中芯國際將在周四發布第一季度業績。

本周可能影響市場走勢的重大事件還包括：美國周三發布4月CPI及周四發布PPI、周四至周六在日本新潟舉行的G7財長會議，以及周四英國央行公布利率決議。