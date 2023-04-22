新北市永續環境教育中心今(22日)舉辦氣候變遷特展開幕暨園遊會，佈展方式導入WEB AR多媒體，以八里地區五種常見動物為代言人，推出五大綠生活主題，為遊客介紹「我的城市、我守護~新北綠生活」，特展展期到2024年3月，邀請市民朋友一起關心永續淨零綠生活。

新北市教育局長張明文表示，新北市提出2050氣候願景打造淨零碳城市，並響應聯合國永續發展目標「SDGs 11永續城市」及「SDGs 13氣候行動」，於每年4月22日「世界地球日」、6月5日「世界環境日」，透過公私協力，辦理各項環境教育宣導活動。

其中新北市永續環境教育中心更是環教的推手，每年規劃各主題特展，今年以數位轉型方式，運用動畫揭示綠色居家、綠色飲食、綠色消費、綠色辦公及綠色旅遊等五大主題，邀請在地動物活潑入鏡，彈塗魚、黑冠麻鷺、東方環頸鴴、招潮蟹、唐白鷺，齊推「減廢減碳行動」，宣導民眾以友善的生活方式，將綠生活轉化為生活習慣，力行環保，透過全民運動，減緩氣候變遷的衝擊。

園遊會的現場，大、小朋友可以參加18個展攤，透過跨校、跨局處與跨單位的合作，由新北市環保局、法制局、農業局、社會局、萬里國小等九校、玩具銀行、八里垃圾焚化廠、淡江大學、看見•齊柏林基金會及十三行博物館，各自以不同特色，讓民眾感受綠生活樣貌。

環教中心主任何雅芬說明，一般的展覽活動，常以印刷輸出品策展，活動結束，雖可送到學校再展出、再利用，但是宣傳效果有限，後續仍有垃圾回收問題。今年透過大屏等軟硬體來規劃展覽方式，本著「減廢不簡陋」的精神，延續過往「樹學家」及「9417 SAFE安全防災遊學趣」特展，以數位化的呈現方式，傳遞綠生活理念，邀請市民一起守護城市。

教育局表示，我的城市、我守護，新北市為了達到2050氣候願景目標，將持續辦理環境季系列活動，分享新北綠生活。另外，敬邀民眾到八里走走，參觀本特展，環教中心每週二至日開放自由參觀，平日亦有團體預約導覽。