鑒於全球受新冠肺炎疫情及通膨影響，觀光產業基層服務人員大量流失，觀光局為穩定旅宿業接待服務量能及品質，加速擴大吸引國際觀光客來台，訂定「交通部觀光局補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能實施要點」。

觀光局指出，希望透過補助觀光旅館業、旅館業及民宿經營者新增聘僱房務及清潔人員，鼓勵旅宿業者以較高薪資水準僱用基層服務人員，並配合專案媒合等多元管道措施紓緩缺工問題，以增加旅宿業接待量能。

觀光局說明，旅宿業者自今年4月起至明年3月底間新增聘僱房務、清潔服務人員，北部（台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市）每月薪資逾3.3萬元、其他地區逾3.1萬元且任職滿半年以上者，補助旅宿業者每位每月5000元，最長12個月。

觀光局表示，後續將持續與勞動部合作辦理旅宿業缺工專案協助計畫，並透過媒合大專院校及旅宿業者辦理人才招募說明會，同時於國內大型旅展設攤徵才、拍攝宣傳影片，扭轉旅宿業受疫情影響形象，多管齊下協助旅宿業者補足人才缺口。