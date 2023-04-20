經警方告知如拒絕配合酒測，將依法告發酒駕拒測，處18萬元罰緩，並當場移置保管該機車及吊銷駕駛執照，林男仍堅持不配合酒測。（簡銘柱翻攝）

酒駕男見警加速逃逸 被逮堅決拒測遭罰18萬

4月10日凌晨1時許汐止警分局社后派出所員警巡邏經過樟樹二路某超商前，發現一名男子飲酒後騎乘機車上路，警方見狀欲上前攔查時，男子立即加速逃逸，經警方通報攔截圍捕，最後於樟樹一路119巷內順利攔下男子，該男子渾身散發酒氣並拒絕接受酒精檢測，最後遭警方依拒測規定製單告發並移置保管車輛。

經了解，該名林姓男子(84年次)與友人相約在某超商飲酒後，離開超商騎乘重機車準備返家時，遇到巡邏員警頓時心虛駕車加速逃逸，最後仍於樟樹一路119巷遭警方攔下。林男在警方盤查過程中，身上散發濃濃酒味，對於駕車前飲酒坦承不諱，但聽到警方要求配合實施酒測時，林男疑似擔心酒精濃度超標，當下便拒絕酒測。經警方告知如拒絕配合酒測，將依法告發酒駕拒測，處18萬元罰緩，並當場移置保管該機車及吊銷駕駛執照，林男仍堅持不配合酒測，最後警方依道路交通管理處罰條例第35條第4項第2款規定舉發林男酒駕拒測。

社后派出所所長林裕益提醒，酒後駕車嚴重危害用路人安全，民眾切勿心存僥倖酒駕，以免害人害己。