美國佛羅里達州今天將其有關性別認同與性傾向課程的爭議禁令，擴大實施至所有學校年級。這項被稱為「不說同性戀」法，是由佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）所推動。

法新社報導，這項批評者稱之為「不說同性戀」（Don't Say Gay）法，原先僅實施於幼兒園到小學3年級，但佛州教育委員會今天批准小學4至12年級也納入實施範圍。

擴大「不說同性戀」的實施範圍已獲得教育局批准，無需立法同意即可生效。德州教育局和教育委員會一樣，由迪尚特任命的人士領導。

這項規定要求教師「不得故意向4至12年級學生提供有關性傾向或性別認同的課堂教學，除非此類教學…依本州學術標準明確要求」。

這項規定也允許豁免，如果課程是「生殖健康課程或健康課程的一部分，學生的父母可選擇讓他或她的學生不參加」。

根據規定文本，違反這項政策的教師可能會被暫停或撤銷執照。

LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）權利組織「平等佛羅里達」（Equality Florida）對這項禁令表示憤慨，透過聲明表示：「迪尚特政府如此針對佛州的LGBTQ人士，真是可恥。」

「平等佛羅里達」指責共和黨官員「對政府審查有強烈慾望」。

迪尚特在2022年以壓倒性優勢連任州長，他與政治人士、教師與企業進行鬥爭，指責他們意圖將進步派的「覺醒」意識形態加諸他人，這是他第2個任期的關注焦點。

近幾個月來，隨著2024年共和黨總統候選人提名競爭升溫，迪尚特在教育與移民問題上提出許多爭議提案來吸引保守派選民。

迪尚特作為美國右翼的後起之秀，同時也可能是明年總統大選的共和黨代表，人們預計他將與已宣布參選的前總統川普正面交鋒。