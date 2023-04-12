力士3月合併營收為6002萬元，月減少5.82%、年減少44.6%。累計第一季合併營收為1.83億元，年減少42.13%。

力士指出，自有專利技術ETG與RTG導入產品比重在第一季為15.7%，呈穩定增長趨勢，由於新技術具備避開專利侵權疑慮，並在效能與成本上更具優勢，將成為力士未來重點發展的核心技術。

力士指出，在小訊號元件與功率元件產品規格發展不斷變遷下，在設計與製造上亦將進行差異化區隔，其中小訊號元件需具備高抗靜電、小封裝與高價格敏感，因此將透過RTG專利製程及結構，優化晶片尺寸與性能，並以提高良率為目標；功率元件則需低抗阻，對電壓及電流均有相對應之需求，力士則將持續以ETG技術開發專屬製成封裝平台，將產品推向無焊線式封裝，並創造與市場同業規格與性能的差異。

力士於昨(11)日召開年度股東常會，會中順利通過通過2022年度盈餘分配案，預計將配發現金股利3元、股票股利2元，合計為5元，以2022年每股稅後盈餘(EPS)6.47元計，配發率近八成。

展望未來，由於第二季為傳統電子業出貨淡季，加上終端市場需求仍未見明顯反彈，力士將審慎因應，然隨供應鏈庫存隨時間去化，力士看好自第三季起電源供應器將可望有新訂單開始挹注，而憑藉自有ETG與RTG專利製程技術，預期今年導入產品比重將逐季拉高，今年可望持續放量，挹注營運成長動能。