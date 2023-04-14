北市南京東路5段昨（13日）清晨6點發生一名醉男搭上多元化計程車後，疑似與司機發生口角，從後座失控朝司機暴打毆頭，疑似還掐對方脖子，司機當場哀號喊「你快下車，我不收你錢」，男子竟衝下車到駕駛座搶走司機手機，司機則趕緊下車追上前，行車紀錄器畫面曝光引發譁然。

記者爆料網曝光事發影片，該名男子坐在後座突然向司機揮拳，接著起身朝對方頭部、身體瘋狂痛毆，說「你他X很屌是不是…在用我啊，我他X揍你」，司機哀號求饒說「不要打我啦，我要告你喔」，但男子仍繼續痛毆，司機最後崩潰說「你快下車，我不收你錢…為什麼我講個話你就可以打架」。

醉男失控朝司機暴打毆頭，疑似還掐對方脖子，司機當場哀號喊「你快下車，我不收你錢」，男子竟衝下車到駕駛座搶走司機手機。（翻攝自記者爆料網）

男子疑似還大力掐住司機脖子、猛砸頭部，後來下車後又跑到駕駛座繼續打對方，司機大吼「你為什麼要這樣對我」，男子還一把搶走對方的手機逃走，司機則大叫追出去「你拿我手機幹嘛，你打我」，2人在大街上追逐，驚悚過程全被車上行車紀錄器拍下。

據了解，事發在台北市，30歲楊姓男子喝醉後搭乘計程車，因不明原因毆打31歲史姓司機頭部，還搶走手機，阻止對方報警；史男表示，不知道對方為何毆打他，造成他的右手受傷、眼鏡也被打歪，心有餘悸地說楊男若願意支付2萬元賠償，就願意和解暫不提告，但楊男未同意即自行離去，警方也告知史男仍然可在6個月內提告等相關法律權益。