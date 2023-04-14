11：54台東規模4.1地震 最大震度4級 12:012023/04/14 中時新聞網 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 11：54台東規模4.1地震。（圖／氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！今(14日）11時54分台東縣政府北北東方2公里，發生芮氏規模4.1的地震，震央位在台東縣市，地震深度5.0公里，各地最大震度台東縣台東市 4級、花蓮縣富里 1級。 一圖爆台中嚴重空污 鄭明典：找不到來源 要變天了！鋒面雨帶甩全台 一口氣掉10度 明變天轉涼！雷雨轟2地 下周還有一波鋒面 #地震 #台東 #氣象局 #規模 #震度 也許您會感興趣 推薦閱讀 加拿大西部外海發生規模6淺層地震 無海嘯威脅 03:412023/04/14 國際 全球和平面臨風險 陸籲：停止利用武器出口干涉他國內政 10:212023/04/11 兩岸 台東套房惡火狂燒2小時 1人成焦屍、4人獲救 03:242023/04/13 社會 台東眼科醫師偕愛妻闖南極 完成全球18種企鵝拍攝 16:282023/04/11 生活 台東知本溼地大火 鳥巢蛋被烤熟 母鳥1舉動超揪心 17:102023/04/12 生活 陸續發沙塵暴藍色預警 13省市有揚沙浮塵天氣 09:302023/04/13 兩岸 爭取10年終於落成 台東大豐消防分隊正式成立 16:092023/04/13 社會 隋棠薄紗露性感長腿 「偽單身」火辣出席RADO發表會 18:472023/04/12 娛樂 走向國際 東大美展系學生作品6月關島展出 11:532023/04/12 寶島 蔡訪美害慘鳳梨釋迦了！ 祕書長爆1內幕： 農民倒楣 08:262023/04/14 政治 藝術家為地震創作 悼念0206地震罹難住戶 15:142023/04/12 生活 紐西蘭商工辦事處訪台東 探討地熱發展及原住民文化 15:352023/04/11 生活 午後變天！這日全台有雷雨！珊瑚颱風恐生成 08:042023/04/12 生活 台東辣媽主持人信守承諾 臉書協尋「親爸爸」父子檔 16:362023/04/11 生活 《國際產業》8000人砍到剩1500人 馬斯克：推特本季現金流轉正 15:482023/04/12 財經 學生餐廳自助餐直逼200元 台東大學包商回應了 10:452023/04/13 生活 大學自助餐「1肉4菜180元」 網看呆：在百貨公司？ 16:072023/04/12 生活 周末變天「急墜8度」雨區曝！下周轉乾熱恐飆32度 20:512023/04/13 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。