地牛翻身！今(14日）11時54分台東縣政府北北東方2公里，發生芮氏規模4.1的地震，震央位在台東縣市，地震深度5.0公里，各地最大震度台東縣台東市 4級、花蓮縣富里 1級。

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明變天轉涼！雷雨轟2地 下周還有一波鋒面
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