【立綱氣象報報】周二鋒面再近 北部轉雨 中南部天晴

今（20日）晚到明日台灣受到鋒面影響，天氣依然不太穩定，氣象局預估南部仍有降雨，但隨著鋒面遠離，各地的降雨強度也會趨緩，周休假期（4/22、4/23）各地好天氣短暫回歸，僅東部早晚有局部陣雨，而到了下周二（4/25）還會有一波鋒面接近，又受到東北季風影響，迎風面的北部、東北部再度轉為陰雨。

氣象局稍早發布大雨特報，預估影響時間為今晚至明日清晨，南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市有局部大雨的機率，而明日鋒面逐漸移動到南台灣，清晨南部、花東還是有機會出現較大陣雨、雷雨，白天各地依舊有機會下雨，不過強度、時間和今日相比已趨緩很多。

明日氣溫方面，受到鋒面通過後的東北風影響，北部及宜花天氣轉涼，高溫22到25度，中南部及台東高溫26到30度，夜晚、清晨各地低溫約20到23度。

氣象局指出，下周二（4/25）還會有一波新的鋒面通過，且受到東北風增強影響，迎風面的北部和東北部天氣轉涼，並出現短暫陣雨，預估到下周四（4/27）東北季風減弱，這波雨勢才會減緩，僅迎風面山區有短暫降雨，其他地區普遍多雲到晴。

氣象主播戴立綱表示，明日北台灣基本上不太會下雨，僅東北角有零星飄雨，而南台灣則是「雨後多雲」；周休假期（4/22、4/23）各地都是好天氣，北部早晚偏涼，僅東部清晨、夜間有局部陣雨；預估下周二（4/25）還會有一波鋒面接近，使得北部再度轉為陰雨，南台灣天氣較穩定、晴朗。

周休假期東北風減弱，各地雨勢趨緩，但下周還會有一波鋒面接棒，半個台灣都有機會下雨。（圖／氣象局）

另外，原先位在關島附近海域的熱帶性低氣壓，今日下午發展為今年第1號颱風「珊瑚」，臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文指出，「珊瑚」可說是「趁亂升格」，其位置和台灣非常遙遠，對台灣不會有影響也不會帶來降雨，「沒意外，會在海上自生自滅」。