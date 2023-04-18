由於北方鋒面逐漸接近，明（19）日天氣逐漸變得不穩定，西半部地區轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，降雨情形越晚越明顯，東半部山區午後可能出現局部短暫雷陣雨。氣象局表示，周四（20日）若對流發展旺盛，容易出現瞬間大雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，直到周五（21日）鋒面才逐漸離開。

氣象局分析降雨分布。（氣象局提供）

氣象局指出，明天台灣處在鋒前暖濕的西南風，天氣逐漸變得不穩定，西半部地區逐漸轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，降雨情形越晚會越明顯，東半部地區雲量也增多，午後山區也可能出現局部短暫雷陣雨；溫度方面，各地夜晚清晨低溫21到25度，白天高溫則在30到34度，沒下雨時感受稍悶熱，東南部受西南風沉降易有焚風發生，花蓮縱谷及台東局部地區有36度以上高溫發生的機率，兩縣市高溫資訊為黃色燈號。

氣象局預測一周溫度趨勢。（氣象局提供）

氣象局說明，周四、周五鋒面通過天氣不穩定，周四若對流發展旺盛，容易出現瞬間大雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，西半部、東北部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨發生的機率，花東地區也有局部短暫陣雨或雷雨；周五鋒面逐漸南壓離開，雨勢上稍微緩和一些，中南部及花東地區有短暫陣雨或雷雨，仍有局部較大雨勢發生的機率，北部及東北部地區亦有局部短暫陣雨。

周六、下周日（22日、23日）環境場為微弱東北風，華南地區有殘留水氣往東移出，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；下周一（24日）各地多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨；下周二（25日）另一鋒面通過及東北季風增強，北台灣天氣稍轉涼，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。