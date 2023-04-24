鋒面明晚報到，氣象局指出，今、明兩天全台氣溫回升，高溫25度以上，白天北部、東北部有局部雨，明天晚起至周三鋒面及東北季風影響，北部、東北部氣溫下降，最低溫只有19度，周四至周六氣溫回升，接著周六晚起另一波鋒面接近，周六至下周一勞動節3天連假北部、東半部天氣不穩定、有雨。

氣象局表示，今、明（24、25日）白天環境偏東北東風，北部及東半部局部短暫雨，中南部多雲到晴，午後中部山區及南部有局部短暫對流性陣雨；氣溫部分，今天各地低溫約21到24度，高溫比昨天略升，北部及東半部約25至27度，中南部可達32度以上，中南部日夜溫差稍大。

氣象局表示，明晚起至周三（25至26日）鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，氣溫降至19度；水氣增多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

周二晚起至周三鋒面及東北季風影響，北部、東北部氣溫下降。(氣象局提供)

氣象局說，周四（27日）東北季風減弱，北部及東北部氣溫又稍回升；周四至周六白天（27至29日）各地多雲到晴，僅北部山區及東半部有局部短暫雨，午後中南部山區零星短暫雨。

周六到下周一（29日至5月1日）是3天連假，氣象局指出，周六晚至周日（29至30日）另一鋒面接近，天氣又趨不穩定，北部、東半部地區及中南部山區有雨，其他地區多雲。下周一（5月1日）北部山區及東半部地區有雨，其他地區多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。