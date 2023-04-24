明（25）日白天基隆北海岸、東半部地區、北部山區有局部短暫雨，午後中部山區及南部地區有局部短暫陣雨，山區活動需留意較大雨勢，入夜後東北季風增強，北部、東半部地區下雨的機率、範圍都會增加。氣象局表示，周六晚至下周日（29日至30日）鋒面由台灣北方海面通過，天氣又趨不穩定。

氣象局分析未來天氣變化。（氣象局提供）

氣象局指出，明天白天基隆北海岸、東半部地區、北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後中部山區、南部地區有局部短暫陣雨，山區活動需留意較大雨勢，入夜後東北季風增強，北部、東半部地區下雨的機率、範圍都會增加，中南部山區亦有局部雨勢。

氣象局預測一周溫度趨勢。（氣象局提供）

溫度方面，白天北部、宜蘭高溫約24至26度，中南部及花東高溫28到31度，其中南部近山區可達32度以上，入夜後東北季風增強，北部、宜花低溫約20到21度，中南部及台東約21到24度。

氣象局說明，周三（26日）東北季風影響，迎風面的北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，北部及東北部天氣轉涼，整天溫度變化不大；周四至周六白天（27至29日）各地多雲到晴，僅北部山區及東半部地區有局部短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨，周四起東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升。

周六晚至下周日鋒面通過台灣北方海面，天氣又趨不穩定，隨後東北季風增強，北部、東半部、中南部山區有局部短暫陣雨，北部、宜蘭高溫稍降；下周一（5月1日）東北季風減弱，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區午後山區亦有局部短暫陣雨，北部及東北部氣溫回升。